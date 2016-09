“Se necesitan actores políticos que quieran dialogar”

Belimar López | LA PRENSA.- Jorge Luis Garcia Carneiro, gobernador del estado Vargas, señaló este miércoles siete de septiembre que es necesario instaurar un diálogo entre el gobierno y la oposición.

El Gobernador afirmó que el Estado ha superado varios problemas sensibles para el país como el racionamiento eléctrico. Agregó que están trabajando para solucionar los problemas de abastecimiento a través de los Clap asegurando que en su estado funcionan en totalidad.

Pareciera que el pueblo se dio cuenta que está en su mejor momento el chavismo, a pesar de los pesares, a pesar de los problemas” alega Garcia Carneiro.

Señala que el error de la Asamblea Nacional es desconocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Asevera que en el país no se ha dado un golpe de Estado desde la AN como hubo en Brasil porque Venezuela no tiene un régimen parlamentario.