98 datos que Facebook sabe sobre ti

LA PRENSA.- Digamos que está mirando su muro de Facebook y se encuentra con un aviso tan acertado que parece que alguien leyó su cerebro. Se acerca el cumpleaños de su madre y Facebook le muestra un aviso de su tienda de ropa favorita. Seguramente se preguntó cómo fue que lo supo. La red social renovó sus configuraciones de preferencias de avisos para hacerlas significativamente más fáciles de entender para los usuarios. También lanzó un portal educativo que explica, en términos generales, cómo dirige Facebook sus publicidades.

Queremos que la publicidad que los usuarios ven en Facebook sea interesante, útil y relevante”, dijo un vocero de la red social.

Facebook mantiene los avisos “útiles y relevantes” de cuatro formas distintas. Sigue su actividad en el sitio, tal como las páginas que le gustan o los avisos en los que hace clic, y sus configuraciones de dispositivo y localización, tales como la marca de su celular y su tipo de conexión a internet.



Mientras está logueado en Facebook, por ejemplo, la red puede ver virtualmente todos los otros sitios que visita. Incluso cuando no está logueado, Facebook sabe mucho de su búsqueda online: se le notifica cada vez que carga una página con un botón de “Me gusta” o de “Compartir”, o de un aviso que tiene como fuente su red. Facebook también provee a los anunciantes una pieza de código llamado Facebook Pixel, que ellos (y por extensión, Facebook) pueden usar para saber quienes son sus visitantes que usan Facebook.

Además, Facebook ofrece a los anunciantes la opción de direccionar avisos de acuerdo con los datos compilados por firmas como Experian, Acxiom y Epsilon, que históricamente han potenciado sus listas de difusión de mails al recolectar datos de informes públicos y de gobierno, listas de consumidores, encuestas y fuentes privadas comerciales (como los historiales de tarjetas de fidelidad o suscripciones a revistas). Como sea que recopilen esta información de esas búsquedas, también puede ser utilizada para extraer más conclusiones, como qué tan probable es que se convierta en inversor o que compre comida orgánica para sus hijos.

Cuando se combina con la información que ya le dio a Facebook, a través de su perfil y sus clics, se puede inducir lo que podría ser el más completo perfil de consumidor en la Tierra: un vistazo no solo de su actividad en Facebook, sino de sus comportamientos en el mundo online (y offline).

Mientras que algunos pueden argumentar que esto ha hecho de Facebook una mejor experiencia, ya que solo muestra publicidad relevante al usuario, hay quienes no están tan convencidos de que los métodos de Facebook sean benevolentes. El gestor de preferencias, por ejemplo, permite a los usuarios decirle a Facebook que no tiene interés en el sitio que le asoció, pero no tiene forma de decirle a Facebook que no quiere que siga rastreando sus intereses.

A continuación te mostramos los 98 datos que Facebook ya sabe de ti:

1. Locación

2. Edad

3. Generación

4. Género

5. Idioma

6. Nivel educativo

7. Área de estudios

8. Escuela

9. Afinidad étnica

10. Renta y patrimonio

11. Propiedad y tipo de vivienda

12. Valor de la vivienda

13. Tamaño de la vivienda

14. Metros cuadrados de la vivienda

15. Año en que la vivienda fue construida

16. Composición del hogar

17. Usuarios en nuevas relaciones

18. Si tiene un aniversario el próximo mes

19. Si está lejos de su familia o ciudad natal

20. Aniversario de amigos, comprometidos, mudados recientemente o de cumpleaños

21. Usuarios en relaciones a larga distancia

22. Usuarios con nuevos trabajos

23. Usuarios recién comprometidos

24. Usuarios recién casados

25. Usuarios recién mudados

26. Usuarios con cumpleaños cercanos

27. Padres

28. Padres en espera de un bebé

29. Madres, divididas por “tipo” (deportistas, de moda, etc.)

30. Si son propensos a participar en la política

31. Conservadores y liberales

32. Estado de relación

33. Empleador

34. Industria

35. Título profesional

36. Tipo de oficina

37. Intereses

38. Dueños de motocicletas

39. Si planea comprar un auto (qué tipo, marca y cuándo)

40. Si compró piezas o accesorios de autos recientemente

41. Si es propenso a necesitar piezas o servicios de automóviles

42. Estilo y marca de auto que maneja

43. Año de compra del auto

44. Edad del auto

45. Cuánto dinero podría gastar en su próximo auto

46. Dónde es probable que el usuario compre otro coche

47. Cuántos empleados tiene su compañía

48. Dueños de pequeñas empresas

49. Usuarios que trabajan en gerencia o son ejecutivos

50. Si ha donado a la caridad (divididos por tipo)

51. Sistema operativo

52. Si juega en Facebook

53. Dueños de una consola de videojuegos

54. Creadores de eventos en Facebook

55. Si ha realizado pagos en Facebook

56. Si ha gastado más del promedio en Facebook

57. Administradores de páginas de Facebook

58. Si recientemente subió fotos a Facebook

59. Navegador de internet

60. Servicio de mail

61. Adoptadores tempranos o tardíos de tecnología

62. Expatriados (divididos por país del que provienen)

63. Si pertenece a una cooperativa de crédito, banco nacional o regional

64. Inversores (y tipo de inversión)

65. Número de líneas de crédito

66. Si tiene tarjetas de crédito activas

67. Tipo de tarjeta de crédito

68. Usuarios de tarjeta de débito

69. Si mantiene un saldo en su tarjeta de crédito

70. Usuarios que escuchan la radio

71. Preferencia en programas de televisión

72. Usuarios de un dispositivo móvil (divididos por marca)

73. Tipo de conexión a internet

74. Usuarios que adquirieron recientemente un dispositivo móvil

75. Usuarios que acceden a internet por un dispositivo móvil

76. Usuarios que usan cupones

77. Tipo de ropa que usan en el hogar

78. Momento del año en que hace más compras

79. Compradores asiduos de cerveza, vino o licores

80. Usuarios que compran comestibles (y qué tipo)

81. Usuarios que compran productos de belleza

82. Usuarios que compran medicamentos

83. Usuarios que gastan dinero en productos para el hogar

84. Usuarios que gastan dinero en productos para niños o mascotas

85. Usuarios que compran en línea

86. Tipo de restaurantes que frecuenta

87. Tipo de tienda en la que compra

88. Usuarios “receptivos” a las ofertas

89. Cuánto tiempo vivió en su casa

90. Usuarios propensos a mudarse pronto

91. Interesados en los Juegos Olímpicos, fútbol, cricket o Ramadán

92. Si viaja con frecuencia (trabajo o placer)

93. Si se desplaza para trabajar

94. Tipo de vacaciones a las que suele ir

95. Si recién volvió de un viaje

96. Si usó una app de viajes

97. Si participa en un tiempo compartido

98. ¡Ni cerca de concluir!