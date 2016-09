Cómo ocultar la última conexión en el chat de Facebook

LA PRENSA.- Si quieres entrar a Facebook sin tener que responder mensajes y que tus contactos no vean la última conexión y el famoso “visto”, no te preocupes que no es imposible. Solo debes seguir una serie de pasos que comparten en Computer Hoy y que dejamos a continuación:

1. Descargar Ghost for Chat para Chrome

Para descargarla, sólo hay que buscarla en la barra de búsqueda de la Chrome Web Store y añadirla a Chrome hasta que el navegador notifique que ya ha sido instalada.

Automáticamente aparecerá un icono con el clásico fantasma del videojuego Pac-Man en la zona superior derecha de la pantalla y el atajo para ocultar la última conexión en el chat de Facebook.

2. Registrarse y acceder a la cuenta

Una vez registrado, se debe hacer click sobre el icono del fantasma e introducir el correo electrónico y contraseña.

3. Activar el modo fantasma en el chat de Facebook

Para evitar que tus contactos vean que te conectaste al chat de Facebook, debes abrir la pestaña de Ghost for Chat. Se hace también clickando sobre el icono del fantasma.

Al hacerlo se abrirá un menú desplegable con dos opciones, siendo extremadamente sencillo manipular la pestaña que sirve para activar o desactivar el modo fantasma en el chat de Facebook y así evitar que vean que se ha estado online y bloquear el mensaje de “Leído” para que tus contactos no sepan que viste su mensaje.