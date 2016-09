Tres trancas en la ciudad por deficiencia en los CLAP

Tatiana Suárez | LA PRENSA.- La mañana de este lunes 5 de septiembre se registraron tres trancas en la ciudad de Barquisimeto para expresar el descontento por la “deficiencia” en la distribución de las bolsas comida de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Una fue en El Manzano a la altura del sector Los Sauces, donde vecinos de la comunidad Las Plazuelas, decidieron trancar por unas horas la vía para ser escuchados. Aseguran que no les ha llegado ni una sola vez la bolsa y son más de 200 personas que se ven afectadas por la situación. Quedaron en reunirse esta tarde con la encargada de distribuir las bolsas pero alegan que de no obtener una respuesta volverán a tomar la calle.

Vecinos de Duaca también cerraron en el sector El Paso con escombros desde las 4:00 de la mañana y manifiestan que no piensan quitarse hasta que el alcalde del municipio haga acto de presencia y les de respuesta. Ellos afirman que no les llega la bolsa de los CLAP desde hace más de tres meses y que fue la única vez que la han recibido. Más de 96 habitantes son afectados por la falta de distribución de comida, entre los protestantes se encuentran niños, adultos, personas de la tercera edad y discapacitados.

También se reporta otra tranca en la vía Duaca, en El Eneal, donde la comunidad comenta que no han recibido nunca la bolsa de los CLAP. Piden respuestas porque expresan que no reciben los productos que les corresponden y pagaron 2.100 bolívares para comprar azúcar y aún no se las han entregado. Ni las emergencias han podido pasar, entre las cuales se encuentra una persona que debe realizarse una diálisis.

*Con información de Euseglimar González y Joelis Sosa