Muro no era tema previsto entre Trump y Peña

Muro no era tema previsto entre Trump y Peña

Reuters | LAPRENSA.- Un cercano aliado de Donald Trump dijo que el tema del costo de construir un muro con México no estaba previsto en la reciente reunión del candidato republicano para las elecciones de Estados Unidos y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Luego de la reunión entre ambos el miércoles en México, Trump dijo a periodistas que no habían discutido su demanda de que México pague el costo de la construcción de un muro en la frontera entre ambos países.

Sin embargo, horas después Peña Nieto dijo en Twitter que él abordó el tema. “Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro”, comentó el presidente en un tweet.

Hablando con un programa de la cadena CNN, el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, quien acompañó a Trump en su visita y estaba presente durante la reunión, dijo que se habían establecido reglas antes de la discusión y que asesores de ambos políticos acordaron que el costo del muro no sería parte de la misma. “No íbamos a discutir el pago del muro porque eso no es algo en lo que íbamos a estar de acuerdo”, dijo Giuliani, que confirmó que sin embargo fue Peña Nieto quien lo mencionó.

Tal vez el personal del presidente no le informó sobre ello, tal vez él lo olvidó, así que lo mencionó, No fue al principio, fue más o menos a la mitad de la conversación y yo dije brevemente ‘eso no está entre las propuestas (de temas)'” agregó Giuliani.

Trump se ha referido a los inmigrantes mexicanos a Estados Unidos como violadores y narcotraficantes. En un artículo de opinión un día después de su reunión, Peña Nieto dijo que le dejó en claro al candidato republicano que “en México nos sentimos agraviados y dolidos por sus pronunciamientos”.

En vez de centrarse en lo que no estuvieron de acuerdo, Giuliani dijo que la “conversación muy productiva” se enfocó en temas que ambos países tenían en común, como los relacionados con el comercio con China.