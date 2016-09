Cabello: Oposición no logrará sus objetivos

Cabello: Oposición no logrará sus objetivos

Belimar López | LAPRENSA.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado ante la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que la marcha del pasado primero de septiembre realizada por la Mesa de la Unidad fue “un fracaso” y que no albergaron a un millón de personas.

No tengo el mejor pronóstico para lo que viene porque cada día que pasa para ellos el desespero es peor” señaló Cabello.

El Diputado aseveró que los dirigentes opositores han engañado a sus simpatizantes con promesas de la marcha realizada el primero de septiembre. Según Cabello la MUD señaló que la movilización sería significativa para la salida del presidente Nicolás Maduro pero no lo lograron.

En cuanto a la solicitud de referendo revocatorio afirmó que “aquí no hay revocatorio este año por ellos mismo, siempre lo digo, si hubiesen querido hacer ese referéndum para el 2016 debieron activar su solicitud el 11 de enero, no en el mes de mayo”

En el mejor de los casos para ellos, el referéndum se haría en marzo 2017, nosotros no se la vamos a poner fácil a esos engañadores de oficio”, manifestó Cabello.

Cabello afirmó que no hay posibilidad de que se dé un golpe Estado, afirma que la oposición puede hacer el intento pero no lo van a lograr intentos pueden haber, pero no lo van a lograr porque “son expertos subestimando a la gente y por eso es que se equivocan, ellos jamás pensaron que el pueblo chavista les iba a dar una remolcada como la de la Av. Bolívar (…) nosotros estaremos con el pueblo en las buenas y en las malas” finalizó.