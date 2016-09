Transportistas chillan por el pasaje

El Guaro Mirón | LAPRENSA.- En un estira y encoge se encuentran mis amigos los choferes, puesto a que desde hace un par de me­ses han estado solicitan­do el aumento del pasaje para poder medio solven­tar sus gastos, pero nin­guna de sus acciones han sido tomadas en cuenta.

Ellos comentan que la gente lo que hace es juz­garlos y no ven el alto costo de la vida a lo que ellos también deben so­brevivir, además de la es­casez de repuestos indis­pensables para el funcio­namiento de sus unidades, por lo que con­sideran el incremento del 100 por ciento en el pasa­je, justo. Repuestos, manteni­miento de las unidades, comida, ropa y medici­nas son uno de los tantos gastos que transportistas aseguran no poder cu­brir, porque lo que ganan no le es suficiente.

Nosotros también co­memos, nos vestimos, pagamos colegio y lo que ganamos nos alcanza pa­ra medio sobrevivir”, co­menta mi pana Carlos Méndez, quien es parte de la directiva del Sindi­cato Automotor de Lara.

Los transportistas ale­gan que son muchos los gastos que se generan pa­ra mantener una unidad, por ello visité una tienda de venta de repuestos pa­ra autobuses y quedé caí como condorito, porque son muy pocos los re­puestos que se encuen­tran y sus precios están por las nubes.

Los vendedores me co­mentaron que desde la batería hasta el aceite es­tán incomprables. Los cauchos de costar 5 mil bolívares el año pasado pasaron a Bs. 195 mil los cuales deben cambiar dos veces al año, cosa que les cuesta a muchos choferes porque no todos reúnen esa cantidad de dinero en un mes.

Las baterías están entre 60 y 70 mil bolos, a esto tam­bién se le incrementa el gasto diario de manteni­miento, gasolina y aceite. Este tipo de gastos es lo que los mueve a ser in­sistentes en solicitar que el pasaje pase de 50 a 100 bolívares, indican que para lograrlo seguirán con acciones de protesta.