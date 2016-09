Dejan sin recursos a Alfredo Ramos

José Miguel Najul | LA PRENSA.- Alfredo Ramos ha demostrado estar malversando los fondos públicos financiando marchas de la oposición venezolana para desestabilizar a Nicolás Maduro, en lugar de pagarle a los trabajadores de la Alcaldía de Iribarren. Por eso los concejales han decidido que no les aprobarán más recursos hasta que se dilucide la situación.

Lo anuncia Alejandro Natera (PSUV), presidente de la comisión de asuntos económicos y fiscales de la Cámara Municipal, quien argumenta describiendo la investigación que hicieron sobre el pago de los autobuses para la marcha del primero de septiembre en Caracas por parte de la Alcaldía.

Este chequeo lo hizo en los alrededores de la avenida Florencio Jiménez el día de la partida hacia la ciudad capital por parte de la oposición. Asegura que los vio “cerca de la casa del concejal Joel Mendoza (MUD)”.

Además denuncia la utilización de vehículos del Ejecutivo municipal para el traslado de militantes de oposición de parroquias alejadas y municipios foráneos.

Natera exhorta tanto a la Contraloría Municipal de Iribarren como a la fiscalía para que se pronuncien sobre las denuncias que se han hecho en torno a estos casos.

“Hasta que la Contraloría no actúe por estos casos de corrupción no vamos a aprobar más dinero a Alfredo Ramos. No queremos ser cómplices de la manera en la que está utilizando los recursos que son de todos y cada uno de los barquisimetanos”, expresó Alejandro Natera.