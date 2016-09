Discapacitados rechazaron normas

Euseglimar González|LA PRENSA.- El tener que agarrar números el mismo día que las personas de la tercera edad molestó a los discapacitados, pues señalaron que la red Cecosesola en Ruiz Pineda los está excluyendo.

Alrededor de diez personas con discapacidad estaban ayer en el establecimiento pidiendo que los representantes de la cooperativa se retractaran ante la nueva medida que tomaron.

Es una falta de respeto que tengamos que hacer colas. Aquí para agarrar un número y poder comprar en la cooperativa es un caos. Vienen muchas personas y las colas son inmensas”, comentó Max Mendoza mientras esperaba en la cooperativa.

Los afectados comentaron que los trabajadores de la cooperativa no les dieron respuestas y que sólo les decían que debían ir el martes por su ticket.

Jesús Castillo, empleado, les informó que para retirar el ticket de compra no es necesario que vayan las personas con discapacidad pueden ir familiares o amigos con el informe médico y cédula de identidad de ellos.

Aunque esa decisión no fue aceptada por los afectados, quienes indicaron que esa no es la solución, debido a que no todos tienen familiares que puedan hacerles las colas allí.