Consejos para sobrevivir a la resaca

LA PRENSA.- Una cervecita antes, tres copas de vino durante la cena y dos gintonics después. Al despertar nos espera una suerte de travesía por el desierto, una jornada larguísima de malestar general, dolor de cabeza, estómago irritado son los efectos de una noche de copas.

Existen muchos trucos para lograr recuperarse de una noche de excesos, desde una sopa de callos picante hasta el famoso Bloody Mary de las películas, un pelotazo de vodka y zumo de tomate que no es más que un parche momentáneo que en dos horas adquiere la trayectoria del boomerang. No hay trucos de magia ni pócimas caseras que nos ahorren la penitencia. Pero sí una serie de consejos lógicos y médicos que harán más llevadera la resaca y ayudarán al estómago a recuperarse antes del exceso.

El doctor Ezequiel Pérez Campos, del Hospital de Requena (Valencia), nos receta una ‘recena’ de madrugada, agua, descanso y alimentos suaves al despertar.

1.- La milagrosa Vitamina B: Tras una ingesta excesiva de alcohol el cuerpo necesita vitamina B. Está en muchos alimentos pero no en la cantidad suficiente que necesitamos en ese momento. Un suplemento en forma de pastillas o inyectables ayuda a metabolizar el alcohol, contribuye a que se degrade en el organismo y se elimine más fácilmente. No está claramente demostrado que funcione al cien por cien, pero puede acortar los tiempos del malestar porque ayuda al hígado a hacer su trabajo.

2.- Hacer tapón antes de irse a dormir: Cuando llegamos a casa después de haber bebido hay parte del alcohol que todavía está en el estómago. Ese se puede ayudar a eliminarlo comiendo algo que nos haga de tapón. Un bocadillito de jamón, un poco de pasta sin tomate ni guindilla, un bollo, un croissant, o simplemente un trozo de pan. Ni sofisticaciones dulces ni saladas, solo comidas básicas que ayuden a absorber el alcohol que está todavía en el estómago.

3.- Beber mucha agua: Igual que comer antes de dormir, el agua va a actuar sobre el alcohol que esté todavía en el estómago, aunque ya no servirá de remedio para el que nos bebimos en la primera copa. Tomar agua antes de acostarse hace que el alcohol que aún no ha pasado del estómago se diluya y el cuerpo absorba menos cantidad.

4.- Un paseo ayuda: Darse un paseo largo antes de acostarse nos despeja y ayuda a metabolizar el alcohol. No hay que hacer ninguna actividad física exigente pero caminar mientras se come algo y se bebe agua es un tiempo ganado y nos evitará esa sensación de mareo que a veces se produce.

5.- Ni leche ni tomate: En las películas antiguas los hombres salían bebiendo leche antes de acostarse y tras haber bebido. No funciona. De hecho, los adultos no toleramos bien la leche. Genera una especie de película en el estómago y en el momento en que la tomas puedes sentir un beneficio inmediato porque disminuye la sensación de irritación gástrica. Aunque tiene un efecto rebote y hasta nos puede provocar el vómito. Además, no evita que el cuerpo absorba el alcohol como lo hacen otros alimentos.

6.- ¿Una cerveza de desayuno? No, gracias: La resaca es un síndrome de abstinencia. Por eso una pequeña cantidad de alcohol al levantarnos puede ayudar a mejorar ese síndrome, nos hace sentir bien pero no es recomendable. En ese momento te baja un poco la sensación de malestar pero luego la caída es mucho mayor.

7.- Una bebida gaseosa ‘funciona’: Un vaso de Coca-Cola ayuda a hidratar el organismo y nos proporciona una dosis de azúcar. Sienta mejor si se le quita antes el gas.

8.- Un protector de estómago: El alcohol irrita el estómago, así que tomar un protector cuando uno sabe que va a beber más de la cuenta puede ayudar.

9.- Peor si se fuma: El tabaco empeora la tolerancia gástrica, afecta sobre todo al estómago y al día siguiente nos va a dejar un mal gusto en la boca.

10.- ¿Cuánto es mucho?: La tolerancia es una cuestión individual, aunque está comprobado que las mujeres se emborrachan antes y metabolizan peor el alcohol. Eso es porque hay una enzima hepática que fracciona la molécula del alcohol en productos de desecho para eliminarlo por el riñón y ellas tienen esta enzima en menor cantidad que los hombres.