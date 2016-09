Diputados de la MUD usan inmunidad para delinquir

Belimar López | LAPRENSA.- Loengri Matheus, diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Turjillo señaló que el Bloque de la Patria a decidido poner su inmunidad parlamentaria a la orden del presidente Maduro.

Señaló que los diputados afectos al gobierno apoyan contundentemente al presidente Nicolás Maduro. Afirma que los parlamentarios de la MUD se valen de su inmunidad para delinquir y financiar las guarimbas.

Matheus aseveró que la marcha de la Mesa de la Unidad este primero de septiembre fue un “golpe de estado fallido” además que no congregó a más de 25 mil personas. Declara que las acusaciones de la MUD de obstaculización de la vías para impedir que llegaran los venezolanos opositores por el gobierno nacional a Caracas no son válidas y no tienen argumento.

No pueden estar buscando excusas porque no llenaron Caracas”.

Asimismo felicitó a los militantes del gobierno por demostrar civismo y al igual que la marcha de la oposición.