Escasez de medicinas para desintoxicación

Euseglimar González | LA PRENSA.- Se consigue más droga que medicinas. Consumidores están en tres y dos, no consiguen el tratamiento para iniciar el proceso de desintoxicación en los centros de rehabilitación.

Los psicotrópicos como los ansiolíticos y vitaminas B y C no se encuentran con facilidad en las farmacias de Barquisimeto. A familiares les ha tocado viajar a otros estados en busca de las medicinas. Apuntan que la escasez de medicamentos ha afectado también a este tipo de pacientes.

Gerardo Pastrán, presidente del Proyecto Juvenil Misionero (Projumi) destacó que el primer semestre del año tuvieron más de 100 pacientes solicitando el proceso de desintoxicación entre adolescentes, jóvenes y adultos, pero solo 10 pacientes han logrado desintoxicarse, pues el resto no encuentra los medicamentos necesarios para continuar con el proceso.

El consumo de sustancias estupefacientes en niños de 12 años ha encendido las alarmas en centros de rehabilitación, pues el proceso de desintoxicación se ha incrementado en jóvenes. La droga que más consumen es el Cripy.

A diario llegan a la sede de Projumi alrededor de 12 personas buscando información sobre el proceso de desintoxicación, además que piden orientación en como manejar el caso.Un grupo de madres contó que se van a Caracas, Margarita o Yaracuy en busca del tratamiento para sus hijos.

“He visitado todas las farmacias y no las hay. No nos dan información ni de cuando llegan. Quiero que mi hijo comience el proceso”, comentó una de las madres consultadas, quien no reveló su identidad.