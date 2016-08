Detienen a 26 bachaqueros con insumos médicos

Isabella Delgado | LA PRENSA.- Durante agosto la brigada hospitalaria de la Policía de Lara detuvo a 26 bachaqueros de insumos médicos en las adyacencias del Hospital Central Antonio María Pineda, informó el doctor Marcial Daza, director del hospital.

Los detenidos no pudieron justificar la cantidad de insumos médicos que cargaban, ni su origen y destino. Los funcionarios de la brigada los pusieron a disposición del Ministerio Público.

Daza destacó que ninguno de los detenidos es trabajador ni está involucrado laboralmente al hospital.

“Aquí a veces no tenemos algunos insumos porque simplemente no los conseguimos en el mercado, pero los familiares sí los consiguen con estas personas. ¿Cómo pasa esto? no sé, es lo mismo que pasa con las cabillas, con la harina, con todo”, apuntó el doctor.