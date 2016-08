MUD reubica punto de concentración

Belimar López | LA PRENSA.- La oposición venezolana anunció este miércoles 31 de agosto la reubicación de uno de los puntos de concentración para la “Toma de Caracas” que se realizará este primero septiembre con el propósito de evitar confortaciones con la movilización oficialista.

Nosotros no estamos en la línea de confrontación. Los que quieren provocar situaciones son ellos. No queremos conflictos mañana. No queremos un incidente que perturbe la concentración que sin duda quedará registrada de forma histórica”, señaló.