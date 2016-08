Universidad Yacambú sigue de paro

Jennifer Orozco | LA PRENSA.- Entre consignas de empleados y un “toma y dame” entre estos y los alumnos, pasó la tercera visita de la Superintendencia de Precios Justos, (Sundee), a la Universidad Yacambú en Cabudare, ayer. La conclusión a la que llegó la reunión entre el rector de la casa de estudios y los fiscales fue seguirle metiendo freno al aumento del costo de la matricula.

Los fiscales de la Sundee llegaron a la sede de la UNY en La Mora ayer a las 3:00 de la tarde. En la oficina de rectorado los recibió Juan Pedro Pereira, rector de la universidad.

Después de dos horas y media de discusión, los empleados de la UNY comenzaron a gritar consignas en las puertas del rectorado, exigiendo una respuesta favorable de la Sundee. “Queremos respuesta”, “salario justo”, y “no al cierre” eran sus tres gritos de guerra.

Luego de diez minutos de alboroto, Pereira salió de su oficina para dirigirse al personal y estudiantes presentes en la sede.

“La Sundee ratifica la medida de seguir el proceso de inscripción con los costos del trimestre 2015-1. La UNY no puede funcionar con este presupuesto. Repetiremos el papeleo de pasar la estructura de costos reales al Ministerio de Educación Superior y a la Sundee en Caracas. De no aprobarse el aumento no podremos abrir las puertas de la universidad”, declaró el rector.