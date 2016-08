Rechazan consumo de brebajes

Isabella Delgado |LA PRENSA.- En lo que va de año cuatro pacientes han ingresado al hospital central Antonio María Pineda con intoxicaciones severas involuntarias causadas por brebajes con fines curativos, informó el doctor Ruy Medina, director sectorial de salud.

Todos duraron entre 7 y 12 días hospitalizados, con una sintomatología similar: sudoración, fiebre, pupilas dilatadas, vómitos y salivación excesiva. “Se le preguntó que se tomaron, y muchas veces no sabían. Se los había dado una tía, una vecina. No podemos buscar un antídoto si no sabemos que se tomaron”, apuntó Medina.

Los cuatro adultos ya superaron la intoxicación y recibieron el alta. El director hace el llamado de atención a la colectividad a evitar el consumo de preparados sin certificación sanitaria o indicación medica.

Tienen que pensar en su salud. Por evitar ir al doctor se toman estos menjurjes y luego les sale peor”.

“No son malos”

Nancy Cortés, vendedora de hiervas desde hace 50 años en El Manteco, defiende los poderes curativos de los brebajes, pero asegura que deben tomarse con responsabilidad, con asesoría y sin excesos.

Los brebajes no son malos. Con eso es que nos criaron a nosotros, y aquí estamos”.

Entre los preparados populares -y rechazados por médicos- están los hechos a base de llantén con leche, cola de caballo y frailejón.