Bieber logra 8 menciones en el récords Guinness del 2017

LA PRENSA- El cantante Justin Bieber tendrá nada más y nada menos que ocho menciones en el libro de récords Guinness del 2017.

El canadiense de 22 años consiguió las menciones primero que todo porque tiene la canción y el disco que más veces se ha escuchado en Spotify en una semana. Se encuentra la canción “What do you mean?” con 30.723.108 veces y el álbum Purpose con 205 veces.

En diciembre de 2015 tuvo la mayor cantidad de canciones en la lista Billboard Hot 100, con 17 temas, y la entrada al mismo tiempo de 13 canciones a esta lista. Pero no solo eso, también es el primer artista en estar en los tres primeros puestos de manera simultánea en el tope de ventas del Reino Unido, con “Love Yourself”, “Sorry” y “What Do You Mean?”.

Sus fans en redes sociales, lo han llevado además a tener la mayor cantidad de seguidores en Twitter (82.235.563), 20.711.202 subscriptores en Youtube, más de lo que tiene cualquier artista hombre, y tener el canal de YouTube con más visto (10.478.651.389 visitas).

.@justinbieber sings his way into the new #GWR2017 book with a set of 8 record titles! https://t.co/2aY8af6Ew5 pic.twitter.com/mqCkKkNK1Q

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 29 de agosto de 2016