Anaís Mendoza | LA PRENSA.- “Abuela, ya voy subiendo para la casa a almorzar con uste­des”, le dijo a través de la últi­ma llamada telefónica de su vi­da, Alfredo Alejandro Asuaje Bello (18) a su abuela. En ese instante dos malandros a bor­do de una moto le dispararon en la cabeza y le robaron el te­léfono, la gorra y los zapatos cuando iba llegando a su residencia, en la calle María Mendoza del sector II de Chirgua.

A la 1:00 de la tarde, “Alfredi­to” como le decían, iba subien­do una calle de tierra, como de costumbre sacó su celular y lla­mó a su abuela para decirle que tenía hambre y que ya esta­ba llegando para almorzar con ella y su abuelo.

El señor José Bello, abuelo del joven, contó que su esposa re­cibió la llamada de Alfredo, él le dijo que estaba cerca de la casa y mientras hablaban escu­chó el disparo que le dieron los malandros.

“Mi esposa me dijo que escu­chó el tiro, pero Alfredo no ha­bló más y no colgó la llamada. Ella se quedó angustiada hasta que un vecino le dijo que, al parecer, habían matado a un muchacho ”, explicó el abuelo de “Alfredito”.