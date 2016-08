Alcaldes tiene la última palabra

Ana León | LA PRENSA.- La tarifa y la autorización para el cobro del pasaje en Iribarren y Palavecino está en manos de los alcaldes Alfredo Ramos y José Barreras, quienes tienen la última palabra luego de que ayer hubo una reunión con Diego Mendoza, director de la Alcaldía de Iribarren, Carolina Espino, directora de la Autoridad Metropolitana de Tránsito Terrestre (AMTT) y Geovanny Peroza, secretario general del Sindicato de Transporte.

“Hasta que ellos no den el visto bueno en las propuestas la AMTT no está autorizada para fijar una posición oficial sobre el aumento. Esperamos que el director Mendoza nos avise en el transcurso del día la posición del alcalde Ramos”, especificó Peroza en una entrevista telefónica.

Carolina Espina anunció que mientras se da la decisión la AMTT sigue efectuando las asambleas de ciudadanos en paralelo a la situación.

“Mientras el alcalde acuerda cuál de las propuestas por el sindicato va a aprobar, nosotros estamos a la expectativa para saber cuál es el aumento que se va a ejecutar a partir de septiembre”, explicó Espino en una rueda de prensa.

Versión diferente

Diego Mendoza director de la alcaldía explicó que en la asamblea de ayer no se había logrado un acuerdo concreto y que seguían esperando un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno nacional.

“Seguimos estudiando la estructura de costos y las propuestas planteadas por el sindicato. El consumo diario del venezolano ha mermado considerablemente en lo que va de año, por eso esperamos lograr un acuerdo que vaya de acuerdo a la realidad de los ciudadanos de a pie con la finalidad de que no se vean tan afectados por el aumento”, agrega Mendoza, quien ratifica que aún no se ha tomado ninguna medida y por lo tanto todavía no se ha aprobado ningún tipo de aumento del pasaje en el sector transporte en el municipio, pues esperan poder llegar a un acuerdo entre todas las partes involucradas en la situación.