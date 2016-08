Tradición que va en caída libre

Joelis Sosa A.| La Prensa.- Los panaderos del municipio Urdaneta bajan la producción de los tradicionales panes dulces para incrementar la del pan canilla y francés. Expresan que en los últimos 9 meses han dejado los de tunja y el famoso “pan Baragua” por la escasez de harina y azúcar.

Actualmente las panaderías están produciendo un 60% menos de lo que producían el año anterior. “Ahora sacamos 5 sacos de harina diarios, cuando el año pasado se hacían hasta 15 sacos por día”, lamenta Alberto Pacheco, quien tiene 23 años produciendo panes en el sector Santa Inés.

Panaderos expresan que la distribución que normalmente llegaba a sus comercios está parada por lo que conseguirlos en el mercado negro es todo una odisea porque quienes los venden se aprovechar para cobrarlos a altos precios y cuando corren con la suerte les venden en pocas cantidades porque lo que deben bajar el nivel de producción diaria.

No es como antes, que nos distribuían con mayor frecuencia, ahora en la semana vienen máximo dos veces y ni se sabe quien es el que los trae”, rezonga Pacheco, tras explicar que la poca distribución de la materia prima es uno de los motivos principales por el cual ha bajado la producción.

El precio de un pan de tunja en noviembre del año 2015 era de 40 bolívares, mientras que ahora su valor está en Bs. 900. Dejando como resultado que con lo que se gasta ahora en un pan, podías comprar 22 unidades el año pasado.

El costo del mismo ha alejado a la clientela que hoy en día busca los precios más solidarios.

Así como la producción, las ventas de los tradicionales han bajado, la prioridad de los larenses hoy en día es comprar alimentos salados, cuenta Andrés Barrios, otro de los panaderos del municipio quien manifiesta que actualmente los dulces son los que menos vende.

Ahora la gente prefiere los panes campesinos y francés, porque les sirven de sustitutos cuando no consiguen harina”.

Debido a esto los panaderos prefieren elaborar más campesinos y francés que “son los que más salen”, a los tradicionales dulces. La venta al mayor está al mismo nivel que al detal, debido a que el precio es el mismo.

Los comerciantes cuentan que el costo es igual porque ya no pueden trabajar con la modalidad de años anteriores -ventas al mayor-, porque los altos precios de la materia prima no se los permite. “Nosotros gastamos mucho dinero en la producción, y si lo vendemos al mayor no le vemos ganancia”, comentó Alberto Pacheco.

Expresan que a pesar de la “difícil situación” por la que está atravesando el país, siguen produciendo aunque sea poco. “Haciendo hasta lo imposible para seguir ofreciendo panes de calidad a nuestros clientes”, concluyó Pacheco quien espera que la economía mejore para producir de forma normal.