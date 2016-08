Conoce los ganadores de los VMA's

LA PRENSA.- Los Mtv Video Music Awards estuvieron llenos de música, brillo y mucha comedia, en el siguiente es el listado podrás conocer a los ganadores de los principales premios de la noche:

– Video del año, mejor video pop, mejor fotografía, mejor coreografía, mejor edición y mejor dirección : Beyoncé – “Formation”

– Mejor video – Artista Femenina: Beyoncé – “Hold up” (tema de su álbum “Lemonade”)

– Mejor video – Artista masculino: Calvin Harris con Rihanna – “This is what you came for”

– Mejor video hip hop: Drake – “Hotline Bling”

– Mejor colaboración: Fifth Harmony con Ty Dolla $ign – “Work from home”

– Mejor artista nuevo: DNCE

– Mejor dirección de arte: David Bowie – “Blackstar” (Jan Houllevigue)

– Mejores efectos visuales: Coldplay – “Up&Up” (Vanya Heymann)