Ramos Allup: no habrá futuro si el gobierno sigue

LA PRENSA.- Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional (AN), afirmó que Venezuela no tendrá futuro mientras el gobierno “siga aferrado” al poder. Exhortó al pueblo a marchar el próximo 1° de septiembre, para exigir el referendo revocatorio presidencial. Estas opiniones las difundió a través de su cuenta en la red social Twitter este domingo 28 de agosto.

El parlamentario agregó que en el país “no puede haber tabú cuando se hable de candidatura presidencial”.

“El que no quiere hablar de eso es porque no quiere y no cree en el referendo revocatorio 2016”.