Venezolanos brillan en los Premios Tu Mundo

LA PRENSA.- La noche de Premios Tu Mundo fue una velada mágica llena de sorpresas, premios y famoso

recompensados por su arduo trabajo en sus respectivos proyectos otorgados por su público, que fueron los encargados de votar por ellos y conseguir que fueran los ganadores de la gran noche.

Entre los más premiados estuvo Rafael Amaya, la serie ‘El Señor de Cielos’, y entre las bellezas, una de las más nombradas fue a la carismática venezolana Gaby Espino, quien ganó en las categorías soy sexy and I know It y presentadora de especiales o reality favorito.

El dúo Chino & Nacho se impuso en las categorías artista tropical favorito y canción comienza-fiestas con el tema Andas en mi Cabeza.

La criolla Sabrina Seara también se llevó un premio como actriz favorita de súper-serie por su participación el El Señor de los Cielos IV.

El actor Edgard Ramírez destacó con su participación en la animación.

Sin lugar a dudas fue una noche en la que muchos de ellos se fueron a casa con una gran sonrisa, pero también con la satisfacción de haber logrado ser los grandes ganadores de Premios Tu Mundo.

*Con información de EFE