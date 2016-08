“El 1-S es el primer paso tener para un mejor país”

Tatiana Suárez | LA PRENSA.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, aseguró este viernes 26 de agosto que la movilización del primero de septiembre en la ciudad capital convocada por la Mesa de la Unidad Democrática es el primer paso para tener una mejor Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter (@hramosallup), escribió que “el primero de septiembre le diremos a Maduro que prepare las maletas porque se tiene que ir de Miraflores”.

Ramos Allup alego que los “grupos violentos del régimen” no pueden impedir que los venezolanos expresen de forma democrática el “rechazo” al gobierno actual.

“Es muy difícil entenderse con un gobierno que no tiene sesos, porque si ellos entendieran, no estaríamos viviendo en esta tragedia”, comentó el presidente de la AN.